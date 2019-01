Da Redação Bem Paraná com sites

Um acidente no começo da tarde deste domingo (20) deixou um trecho da BR-277, em Campo Largo, bloqueado por cerca de 1h30. O acidente aconteceu pouco antes das 13 horas, no km 110. Um caminhão colidiu no anteparo que separa a rodovia e provocou o bloqueio total do trecho sentido interior. O acidente não teve vítimas.

