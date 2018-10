Caminhão derruba poste perto do Parque Barigui e deixa região sem energia

Redação Bem Paraná

Um caminhão da Ceu Azul transportes e Logistica, de São Paulo, derrubou um poste na Rua Lúcia Rasera, em uma das entradas do Parque Barigui, no início da tarde deste sábado (27). Com a queda, a região ficou sem energia. Quando policiais chegaram ao local, o motorista não estava mais e o caminhão estava abandonado

Agentes do Batalhão de Trânsito e da Setran estão no local desviando o trânsito pela lateral do Parque. Ainda não há previsão de quando o fornecimento de energia será normalizado.