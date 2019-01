Caminhão pega fogo na Régis Bittencourt e provoca congestionamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão que carregava etileno pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira (30) na rodovia Régis Bittencourt, em trecho no estado de São Paulo, e provocou congestionamento que se estendeu até a madrugada de quinta-feira (31).

Por volta das 19h a rodovia foi interditada no km 497, próximo ao município de Cajati, nos dois sentidos, por medida de segurança.

Durante a madrugada desta quinta (31), quando a carreta estava sendo retirada, a via foi liberada no sentido sul, mas ainda registrava cerca de 6 km de lentidão. Já no sentido São Paulo a liberação foi parcial e chegou a registrar cerca de 22 km de congestionamento.

No início da manhã desta quinta, ainda havia três pontos de engarrafamento no sentido SP, sendo dois deles próximos a pedágios.