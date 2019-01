Caminhão sai da pista, tomba e cai de ponte em Campina Grande do Sul

Da Redação Bem Paraná com PRF

Um caminhão saiu da pista, tombou e caiu de uma ponte nesta tarde de quarta-feira (30), na BR-116, em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo. O acidente aconteceu no km 28 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com container, carregado com refletores em led, saiu da pista, tombou e caiu de uma ponte, ficando às margens de um rio. O condutor foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador.

