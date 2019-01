Caminhão tomba e derrama metanol na BR-116, em Campina Grande do Sul

Da Redação Bem Paraná com sites

Um acidente nesta tarde de domingo (27) bloqueia um trecho da BR-116, em Campina Grande do Sul, próximo da divisa com São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 14h20, ocorreu um tombamento com veículo transportando produto perigoso, com uma vítima com ferimentos leves e vazamento/derramamento de metanol na pista. O acidente aconteceu no km 5.

Com o acidente e o derramamento de metanol, houve interdição total da rodovia no sentido São Paulo. Pouco depois, foi liberado a passagem de veículos pelo acostamento. Segundo a Concessionária Autopista Régis Bittencourt, havia 2 quilômetros de congestionamento, do km 7 ao km 5 pouco depois das 15 horas.