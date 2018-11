Caminhões podem bater recorde de velocidade em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

André Marques e Wellington Cirino estão prontos para a Grande Final da Copa Truck, no próximo dia 2 de dezembro, no Autódromo Internacional de Curitiba. O time chega credenciado como o único que tem dois pilotos campeões das copas regionais e uma das maiores pontuações individuais da temporada. Juntos, eles garantiram 16 pódios e 5 pole-positions ao longo das oito etapas disputadas.

Na sede da equipe AM MotorSport/Império Truck Racing, o time de mecânicos faz os últimos ajustes sob a coordenação do engenheiro Franz Schmidt e do preparador Pipo Ferreira, de olho em uma situação que promete deixar ainda mais emocionante a decisão do campeonato. O regulamento prevê que os caminhões não utilizarão os restritores de turbina menores (70 mm a 78mm) que foram utilizados, respectivamente, pelos cinco primeiros colocados de cada etapa na etapa seguinte como forma de equalização.

“Como todos os caminhões estarão com o restritor de 80mm, a briga será boa. O time está todo empenhado em deixar os caminhões com o melhor ajuste possível, especialmente no quesito durabilidade, que é um dos pontos fortes da Mercedes-Benz. Estamos trabalhando para colocar os dois caminhões no pódio e brigar pelo título, respeitando muito o potencial dos nossos adversários”, disse Pipo Ferreira.

“Os restritores iguais deixam a disputa muito competitiva. Os caminhões que andaram com restritores menores no decorrer da temporada, que é o nosso caso, a tendência é que se ganhe em retomada nas saídas de curvas, maior potência e melhor chegada no fim das retas, com mais velocidade”, ressalta Franz Schimidt, lembrando da longa reta do autódromo paranaense.

Além dos pilotos da Império Truck Racing, a Grande Final tem na briga pelo título Felipe Giaffone, Renato Martins, Roberval Andrade e Giuliano Losacco, que utiliza um caminhão Iveco e terá restritor de 85mm.

A equipe AM Motorsport/Império Truck Racing tem o patrocínio da Cerveja Império, Dopamina Energy Drink, e o apoio do Mercedes Club e Cresol. O time acelera os caminhões Mercedes-Benz Actros 2646.



Programação da Grande Final

Sexta-feira 30/11

13h15 – 1º Treino Livre – 50min

15h40 – 2º Treino Livre – 50 min

Sábado 01/12

08h50 – 3º Treino Livre – 50min

12h20 – Treino Classificatório

Domingo 02/12

08h20 – Warmup – 15min

13h05 – Largada Corrida 1

13h45 – Largada Corrida 2