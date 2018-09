Campanha de Natal da ACP dá carro e até gasolina grátis por um ano

Da Redação Bem Paraná

Em parceria com os sindicatos, associações comerciais locais de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, a Associação Comercial do Paraná (ACP) dá início a campanha Super Natal Premiado, que visa fomentar o comércio para o final do ano, nesta que é uma das datas mais movimentadas para o mercado. O lançamento será nesta quinta-feira (27), às 15 horas, na sede da ACP, em Curitiba.

Segundo o presidente da ACP, Glaucio Geara, o objetivo da campanha é estimular o comércio. “O objetivo é gerar oportunidades para as lojas atraírem mais clientes, colocando à disposição deles prêmios substanciais e interessantes, que envolvem e encorajam o consumidor a comprar. É uma boa forma de movimentar e impulsionar ainda mais nosso comércio”, diz.

A cada R$ 50,00 em compras o consumidor ganhará um cupom, que dará direito a concorrer os prêmios da campanha, que este ano dará 13 tablets, 6 TV´s de LED 32 polegadas, 4 caminhões de prêmios contendo 28 itens de uso doméstico, duas motos zero, além de um carro zero quilometro com um ano de combustível grátis.

Esta é a quarta edição da campanha, que em 2017 registrou aproximadamente 2,8 milhões de cupons preenchidos nas 1,2 mil lojas inscritas.

Luz dos Pinhais

A segunda edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba, começa no dia 22 de novembro de 2018 e vai até o dia 6 de janeiro de 2019. A primeira edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba ocorreu entre 22 de novembro de 2017 e 6 de janeiro de 2018 e teve espetáculos, apresentações e atividades diárias gratuitas por toda a capital paranaense.