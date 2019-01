Campanha salarial dos motoristas e cobradores começa com três assembleias nesta quinta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

A Campanha Salarial do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) começa nesta semana. Na próxima quinta-feira (24), serão realizads na Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, as assembleias para aprovação da pauta da campanha salarial do ano de 2019.

Pra que todos possam participar, ela será realizada em três horários (09h30, 16h00 e 20h00), contemplando os três períodos: manhã, tarde e noite.

O Sindimoc emitiu um comunicado no site convocando os trabalhadores para participarem do movimento. A princípio os horários de ônibus não devem sofrer nenhum tipo de alteração, segundo o Sindimoc



Serviço

Assembleia para Aprovação da Campanha Salarial 2019 – Motoristas e Cobradores

Data: 24/01/2019 (quinta-feira)

Horário: 09h30, 16h00 e 20h00

Local: Praça Rui Barbosa