Candidato a deputado estadual pelo Pará, 'Viado da Bike" faz sucesso nas redes sociais

Redação Bem Paraná

As eleições costumam ser um terreno fértil para a imaginação, especialmente em se tratando daqueles candidatos que, por conta da limitação financeira, se veem obrigados a botar a própria mão na massa para fazer campanha. E não raro acabam surgindo algumas verdadeiras pérolas para trazer um pouco de bom humor ao cidadão num momento de grande tensão e apreensão.

E quem tem feito grande sucesso nas redes sociais nas últimas semanas é um candidato a deputado estadual pelo Pará. O nome dele é José Américo da Silva, mais conhecido como Viado da Bike. Ele é candidato pelo Solidariedade, tem 62 anos, nasceu em Teresina (no Piauí), mas há 40 anos mora em Belém (no Pará). Agora, concorre a uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.

Numa entrevista concedida ao canal "De 4 com Vaifilipe", no YouTube, o Viado da Bike revelou, curiosamente, que não é homossexual.

"Eu faço minha coisa de viadagem. Um dia ainda posso ser gay. Mas por enquanto não. Só em cima da bike sou viado", disse ele ao ser questionado sobre sua sexualidade, revelando ainda não se importar com o apelido. "Só não quero que me chamem de ladrão. Viado, pode ser. Não tem problema, não."

Mas o que realmente tem bombado nas redes sociais é o jingle do candidato e seu clipe, no qual veste um terno rosa e coloca no peito uma faixa com as cores da bandeira do Brasil na qual se lê "Garota Bolsonaro".

