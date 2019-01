Candidato à Mesa da Câmara faz campanha com panfletos e funcionárias uniformizadas

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - "Inovando de novo", diz o panfleto com a foto do deputado federal Fernando Giacobo (PR-PR) que, à primeira vista, pode parecer um resquício da campanha eleitoral que se encerrou em outubro de 2018.

Mas o parlamentar, que se reelegeu, tenta repetir o feito também em sua posição na Mesa Diretora: está em campanha eleitoral para manter a primeira-secretaria da Casa, espécie de prefeitura da Câmara.

Os panfletos são distribuídos por funcionárias contratadas para a função, que ficam posicionadas nos corredores da Casa usando uniformes com o nome do deputado estampado no peito. A reportagem contou seis funcionárias posicionadas nos corredores que dão acesso aos gabinetes e às comissões na tarde desta terça-feira (29).

No papel dado aos deputados, está o slogan "menos conversa, mais resultado", e as promessas de campanha: "atendimento personalizado dos 512 deputados", "portas abertas", "racionalização para reduzir sistematicamente o custo da Casa" e "agilidade em todos os credenciamento" estão entre as propostas.

"Eu preciso mostrar um pouco do que eu fiz, o pessoal da Casa tem a impressão que eu sou um gângster por causa dos cortes que eu fiz", disse o deputado.

De acordo com o parlamentar, os gastos com as funcionárias e os panfletos foi pago por ele e devem girar em torno de R$ 10 mil.

O novo primeiro-secretário será escolhido pela Câmara na próxima sexta-feira (1º), assim como os demais membros da Mesa Diretora.

O PR de Giacobo fechou acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para manter o posto, e o candidato oficial do partido é o atual secretário. No entanto todos os cargos vão a voto, e o deputado paranaense angariou antipatia em setores de diversos partidos.

Em seu partido, deve concorrer como avulsa a deputada Soraya Santos (PR-RJ). Aliados estimam que ela pode se eleger com a ajuda de votos vindos de deputados descontentes com Giacobo.

Não seria a primeira vez que o candidato oficial do partido é derrotado após acordo na Mesa. Em 2017, o emedebista Fábio Ramalho (MG) derrotou de surpresa Osmar Serraglio (RS), seu correligionário, em disputa pela vice-presidência da Casa. Além da primeira-secretaria, devem ser distribuídos ainda os cargos de vice-presidente, segundo vice, e mais três secretários e quatro suplentes.