Candidato do PT, Dr Rosinha diz ter sido alvo de atentado à bomba na Rua XV

Redação Bem Paraná

O candidato do PT ao governo do Estado, ex-deputado federal Dr Rosinha, disse hoje ter sido vítima de um atentado à bomba na rua XV, Centro de Curitiba. Segundo nota divulgada pela campanha do petista, ele panfletava no local quando um desconhecido teria jogado uma bomba no candidato. Apesar do susto, Dr Rosinha não ficou ferido e passa bem.

"O candidato repudia veementemente qualquer ato de violência que fere não apenas candidatos, mas sobretudo a democracia. Não é aceitável que, em pleno 2018, o ódio tenha se tornado o combustível da política", diz a nota.

Recentemente Dr. Rosinha condenou o ataque ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), esfaqueado durante um evento de campanha na semana passada. Ele também condenou suposta agressão da Polícia Militar e da Guarda Municipal conrtra os candidatos a deputado estadual Edna Dantas e Renato Freitas, do PT.

Apesar do incidente. Rosinha confirmou presença na sabatina da PUCPR/Bem Paraná hoje às 19 horas.