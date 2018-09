Candidatos aproveitam tempo bom para fazer campanha na feirinha do Largo da ordem

Redação Bem Paraná

Vários candidatos aproveitaram o domingo de tempo bom e a aglomeração de pessoas para fazer campanha na feirinha do Largo da Ordem, em Curitiba. O senador e candidato à reeleição, Roberto Requião (MDB), passou por lá ao lado do candidato do MDB ao governo do Estado, deputado federal João Arruda, seu sobrinho, e da senadora Kátia Abreu (PDT/TO), vice do presidenciável Ciro Gomes (PDT), estiveram por lá, cumprimentando eleitores. Também é esperada a candidada à Presidência da Rede, Marina Silva.

Vista como ruralista, Kátia Abreu contou que veio no mesmo voo de Marina Silva, ambientalista; disse que o MDB do Paraná é diferente do nacional, mas que a posição do candidato ao governo João Arruda na Câmara Federal foi “um equívoco” ao apoiar o impeachment.