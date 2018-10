Cantor Charles Aznavour morre aos 94 em Paris

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Charles Aznavour morreu nesta segunda (1º) em Paris, de acordo com a mídia francesa.

Nascido Shahnour Varinag Aznavourian em Paris, era filho pais armênios. Vendeu mais de 100 milhões de discos em 80 países.

Uma pesquisa realizada em 1998 pelo canal de TV CNN e pela revista Time apontou Aznavour como "o cantor popular mais importante do século XX", na frente de ícones como Elvis Presley, Bob Dylan e Frank Sinatra. Ele vendeu mais de 180 milhões de discos e escreveu 1.300 músicas em várias línguas.

Em 2017, o cantor francês ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood.

Sua estrela é a número 2.618 no famoso Hollywood Boulevard, em frente ao teatro histórico Pantages, em Los Angeles, cujos espetáculos são exclusivamente dedicados às comédias musicais.

A Câmara de Comércio de Hollywood divulgou um comunicado afirmando estar orgulhosa em anunciar que Aznavour entra para a constelação: "Charles Aznavour é um artista popular, conhecido no mundo inteiro e amado por milhões de fãs de todas as gerações", declarou Ana Martinez, produtora das cerimônias na Calçada mais famosa do planeta.