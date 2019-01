Capela Nossa Senhora da Glória abre concertos gratuitos em igrejas

SMCS

A Capela Nossa Senhora da Glória, no bairro Alto da Glória, é um dos espaços da cidade que receberá concertos gratuitos da 36ª Oficina de Música de Curitiba. Outras duas igrejas estão na programação desta edição da Oficina de Música, que começa nesta quarta-feira (16/1) e prossegue até dia 27 de janeiro com mais de 250 shows pela cidade.

As outras duas igrejas que estão no circuito do evento são a Paróquia Bom Jesus dos Perdões, perto da praça Rui Barbosa, no Centro, e a Comunidade Luterana Igreja de Cristo, na rua Inácio Lustosa, no bairro São Francisco.

Nas igrejas serão executas músicas Antiga, de Câmara, Barroca e Erudita, sempre às 12 horas. Na capela estão programados quatro concertos. Na Luterana, são dois concertos e um na Bom Pastor. Consulte a programação abaixo.

Restauro

A edificação da Capela da Glória integra o patrimônio histórico de Curitiba e foi totalmente restaurada com apoio da Prefeitura. A revitalização foi entregue no ano passado pelo prefeito Rafael Greca. Em dezembro, a capela também recebeu eventos do Natal de Curitiba.

“Essa joia do nosso patrimônio cultural não poderia ficar de fora da programação tão especial como o da Oficina de Música”, disse Greca.

Concertos gratuitos em Igrejas

Capela da Glória - Av. João Gualberto, 565 - Alto da Glória

17 de janeiro - 12h.

Música Antiga: concerto dos professores de Música Antiga

Obras Italianas e Germânicas do século XVII

19 de janeiro - 12h

Música Antiga: concerto do Ensemble Música Barroca Curitiba

Violino e direção: Matheus Prust

Programa: False Consonances of Musick, obras de Nicola Matteis

Integrantes: Violino barroco - Matheus Prust, Violoncelo barroco - Alzira Schmitt-Hübner, Guitarra barroca: Roger Burmester, Arquialaúde - Anderson de Lima, Cravo - Douglas Amrine

21 de janeiro – 12h

Música de Câmara

Programa – George Friedrich Händel - _Passacaille em Sol menor HWV 432– Fernando Cordella - cravo, Max Reger – Serenata para flauta, violino e viola, flauta - Rogério Wolf, violino - Priscila Rato, viola – Peter Pas, Serguei Prokofiev – Sonata para dois violinos Op. 56 – violinos - Priscila Rato e Carmelo de Los Santos, Johann Sebastian Bach – Sonata em Sol Maior para violino e cravo, violino – Carmelo de Los Santos, cravo – Fernando Cordella, Georg Friedrich Händel - Sonata em Sol menor - cravo – Fernando Cordella, violoncelo – Massimo Macri, contrabaixo – Milton Masciadri

26 de janeiro – 12h

Quinteto de Sopros

Programa: Malcom Arnold – Three Shanties, Maurice Ravel – Tombeau de Couperin para Quinteto de sopros, Liduino Pitombeira – Suíte Hermética.

Integrantes: Fabrício Ribeiro – flauta, Marcos Vicenssuto – oboé, Marcelo Oliveira – clarinete, Fábio Jardim – trompa, João Vitor Jr. - Fagote

Comunidade Luterana Igreja de Cristo - Rua Inácio Lustosa, 309

22 de janeiro – 12h

Recital de Violão com Walmor Boza

Programa: John Dowland - Tarelon’s Resurrection, Dr. Case’s Pavan, A Dream, Dowland’s First Galliard, Girolamo Frescobaldi - Aria Detta La Frescobalda, Domenico Scarlatti, Minueto K 83, Sonata K 149, Agustín Barrios - La Catedral, Prelúdio, Andante religioso, Allegro solemne, Francisco Tárrega - Mazurka em Sol Maior, Mauro Giuliani - Variações sobre um tema de Händel op. 107

24 de janeiro – 12h

Concerto dos Professores de Música Antiga

A Arte da Fuga de Johann Sebastian Bach

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões - Praça Rui Barbosa, 149 - Centro

20 de janeiro – 12h

Concerto de Órgão com James Johnstone

Programa: Johann Caspar Kerll (1627-1693) - Batalla Imperial, Girolamo Frescobaldi (1583-1643) - Toccata Quinta, Book II (1637), Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Partite diverse sopra il Chorale e ‘Sei gegrusset, Jesu gütig’ BWV 768, Dieterich Buxtehude (1637-1707) - Passacaglia em Re BuxWV 161 e Toccata em Re BuxWV 155