Captação de água do rio Paraopeba é desativada e governo avalia qualidade da água

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal está captando água em 47 pontos do rio Paraopeba para avaliar a qualidade da água e que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte.

O resultado do exame deverá ficar pronto na próxima quarta-feira (30). A captação de água, no entanto, já foi interrompida e, segundo o ministro Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) a população não precisa se alarmar com a qualidade da água fornecida.

Isso porque, disse ele, a captação só será retomada quando as estações de tratamento tiverem capacidade de limpar a água.

Além dos sedimentos de mineração, resíduos que estavam depositados no fundo do rio foram reativados, afetando a qualidade da água.

Cerca de 3 milhões de pessoas são abastecidas pelo Paraopeba, segundo Canuto.

Outras fontes de captação aumentarão a oferta para suprir a demanda enquanto durar a interdição no Paraopeba.

A análise da água será conduzida pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

O presidente da estatal, da Ana (Agência Nacional de Águas) e do Desenvolvimento Regional se reuniram na manhã deste domingo (27) em Brasília.