Carga de palmito é apreendida pela Polícia Ambiental em Guaratuba

PMPR/Operação Verão

Um flagrante do Batalhão de Polícia Ambiental Força-Verde (BPAmb-FV) resultou na apreensão de aproximadamente 274 quilos de palmito in natura, ou seja, extraído da natureza, após uma denúncia anônima ser enviada na madrugada da sexta-feira (11/01). Uma mulher acabou detida e o filho, de menos de um ano, que estava com a mãe na abordagem, foi amparado pelo Conselho Tutelar do município. O marido dela fugiu e segue procurado pela polícia.

Segundo o Subtenente Nelson Hercilio Mansani, por volta de 5 horas os policiais militares se deslocaram até uma estrada rural por onde passaria o carro (GM/Montana) carregado com o palmito. “Ao ser anunciada a abordagem havia um casal e uma criança no carro. O motorista correu a pé e a mulher, que estava com o bebê no colo, tentou fugir e acabou caindo num banhado. Tivemos que prestara socorro pois ela e o filho quase se afogaram”, explicou.

