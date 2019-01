Carille cita Sheik e Adriano para explicar como usar Love no Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado pelo Corinthians na última sexta-feira (25), Vagner Love foi tema da coletiva de imprensa de Fábio Carille neste sábado (26), após a primeira vitória do clube no ano -Gustagol fez o único gol da vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0. O treinador, que ainda não sabe quais serão as condições de Love, já tem definido como pretende utilizar o nono reforço da temporada.

Segundo Carille, Love tem condições física e técnica para atuar como segundo atacante, flutuando entre os meio-campistas e o centroavante. Lembrando a passagem do atacante pelo Flamengo, na qual Love fez parceria com Adriano Imperador, e até mesmo Emerson Sheik, hoje gerente de futebol no clube, o técnico disse querer usá-lo ao lado de um 9 de ofício, provavelmente Gustagol ou Mauro Boselli.

"Vai ser o (camisa) 9 mais o Love. O Love é diferente do Gustavo e Boselli, eles são pivôs. Quero fazer o Corinthians mais agressivo, mas sempre gostei de jogar com alguém de referência, que incomoda, no jogo ruim briga lá na frente. Para jogar com dois 9 tem que treinar muito, e eu não tenho muita referência de trabalhos assim, sendo sincero. O Love vejo que tem muita força fisicamente, é parecido com o Sheik. (Penso em usá-lo) parecido com o que fez com o Adriano em 2010", disse o comandante.

Neste sábado, Carille usou as duas principais peças de referência que tem para a temporada 2019 juntas. Diante de uma Ponte fechada, Gustavo e Boselli atuaram lado a lado por quase 30 minutos. Este modelo, no entanto, parece ter sido uma opção pontual e não atrai muito o técnico alvinegro.

"Eu não sei nem quando o Love desembarca, a questão física. Não tem como pensar (no time de hoje com ele). Foi uma situação de jogo (Gustavo e Boselli), quando começamos a liberar cruzamentos de lado, por isso o Mauro", completou.