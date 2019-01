Carnês do IPTU de São José dos Pinhais começam a ser distribuídos na sexta

A partir desta sexta-feira, os carnês referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São José dos Pinhais começam a ser distribuídos via Correios. O IPTU tem como finalidade arrecadar verbas para realizar manutenções e implementações dos serviços públicos. Os vencimentos dos carnês, tanto com pagamento à vista, quanto parcelados, estão estabelecidos para o dia 12 de março de 2019.

Para os pagamentos à vista, o contribuinte receberá 10% de desconto. Os pagamentos parcelados serão feitos em dez parcelas, de março a dezembro. Caso o contribuinte atrase o pagamento, passará a incidir encargos sobre a(s) parcela(as) vencida(as) na proporção de 0,33% ao dia até o limite de 10% e, se prosseguir em atraso, mais 1% a toda entrada de novo mês, sendo cumulativo ao longo dos meses após data da parcela vencida.

Débitos 2018

Para quem ainda não quitou os débitos como IPTU, Coleta de Lixo, TLL, TLS, ISS, Fixo de 2018, a data limite é dia 31 de janeiro de 2019. A partir do dia 1° de fevereiro de 2019, todos os débitos estarão inscritos no módulo de dívida ativa. As solicitações dos pagamentos poderão ser feitos via telefone, email, ou nos atendimentos da Prefeitura no Paço Municipal ou nas regionais Afonso Pena, Guatupê e Borda do Campo. Para mais informações, o contribuinte pode entrar em contato com o Departamento de Tributos Imobiliários.