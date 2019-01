Carol Dias diz que teve medo de não ser aceita por filhos de Kaká

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noiva do ex-jogador de futebol Kaká, 36, a modelo Carol Dias, 23, revelou que teve medo de não ser aceita pelos dois filhos do ex-atleta, Luca, 10, e Isabella, 7, no começo do relacionamento. As crianças são fruto do casamento de Kaká com a empresária Caroline Celico - eles ficaram juntos por dez anos.

"Quando começamos a namorar eu tive muito medo de não ser aceita por eles", disse Carol Dias ao responder uma pergunta de um internauta pelo recurso Storie do Instagram - em que fotos e vídeos desaparecem após 24 horas.

"[Mas] Logo no início fui muito bem recebida por eles! Acredito que estamos construindo uma história linda juntos. Eles são especiais e eu sou grata por eles serem exatamente como são", escreveu a modelo.

Na publicação, Carol Dias também afirmou que a sua relação com as crianças é de "carinho, respeito e amor" e "muito melhor" do que poderia ter imaginado quando começou o namoro com Kaká.

"Essa situação também era muito nova para mim, já que eu venho de uma família de pais que não são separados, a única coisa que eu imaginava era o quão ruim pode ser uma separação, ainda mais para uma criança", completou a modelo.