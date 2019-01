Carolina, do BBB, diz ter pavio curto e se irritar com lerdeza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo brother da 19ª edição do Big Brother Brasil anunciado vem do Nordeste. Carolina, 33, é empresária, dona de uma agência de viagens e de um brechó, e representante de Salvador no reality show.

"Sou carismática e bem humorada. [O que] Me irrita é lerdeza. Já tive que trabalhar isso com terapia", adverte a ariana formada em publicidade.

Carol diz se dar bem com todas as tribos e que a primeira coisa que quer fazer na casa do BBB é conhecer e "juntar a galera". "Acho que vou ter um grupo lá para jogar junto", diz.

Carol diz ser apaixonada por esportes e acredita que isso irá a ajudar nas provas de resistência física. No entanto, o que mais irá sentir falta no confinamento é a praia e de 'um belo banho de mar'.

Depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas por Boninho, diretor do programa, pelas redes sociais, a Globo começou a mostrar os rostos que farão parte da próxima edição ao longo da programação desta quarta (8).

O programa estreia dia 15 de janeiro e promete ter "brothers" de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

O comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.

Três "ex-sisters" vão atuar como repórteres do programa: Ana Clara (BBB 18), Vivian Amorim (BBB 17) e Fernanda Keulla (BBB 13). A Globo fará ainda edições especiais nas redes sociais para a cobertura do programa.

O Boletim BBB será de segunda, quarta e sexta, às 13h nas redes sociais do programa, com spoilers e conversa com os eliminados. O Bate-Papo BBB: terça-feira, com o eliminado, revelando as primeiras impressões do brother logo depois de sair da casa.