Redação Bem Paraná com assessoria

Na Agamenon Magalhães, no bairro Tarumã, um carro capotou e caiu dentro de um córrego, perto do cruzamento com a Rua Dom Manuel da Silveira D’Elboux. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi na manhã desta quinta-feira (31). O veículo capotado só parou após cair dentro de um córrego que passa pelo cruzamento.

A batida foi por volta das 7h10 e provocou bloqueio parcial no trecho, mas não houve lentidão. O Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionados e estiveram no local.