Redação Bem Paraná

Um veículo capotou na PR 412 em Guaratuba, no Litoral do Paraná. na bilheteria do Ferry Boat, nesta tarde. A região é conhecida como Prainha. Duas pessoas estavam no veículo e estão bem. O acidente causou uma fila e o tráfego está lento no local.

Os condutores que passarem pelo local devem ter paciência.