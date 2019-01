Carro com deputada do RJ é interceptado e atingido por tiro de fuzil

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - ​O carro em que estava a deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil Martha Rocha (PDT-RJ) foi alvo de tiros na manhã deste domingo (13) no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Estavam no carro a deputada, sua mãe e seu motorista. O veículo é blindado.

A deputada e sua mãe não foram atingidas, segundo a assessoria da parlamentar. O motorista, Geonisio Medeiros, foi atingido na perna, levado ao hospital estadual Getúlio Vargas, também na Penha, mas passa bem. Ele já foi liberado.

Ainda não há informações sobre quem era o alvo do ataque, nem sobre as motivações do crime. A deputada prestará depoimento na tarde deste domingo na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, na zona oeste. A polícia investiga se o ocorrido foi um atentado ou uma tentativa de assalto.

Martha Rocha, que mora na Tijuca, na zona norte, dirigiu-se ao bairro próximo da Penha para buscar a mãe para irem à igreja, localizada no mesmo bairro, como fazem costumeiramente aos domingos. No percurso, foram interceptados por um carro branco modelo Creta. O motorista da deputada conseguiu desviar, mas um indivíduo que usava capuz deixou o outro veículo portando um fuzil e atirou, segundo a assessoria da deputada.

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), pediu a investigação do caso. "Já determinei ao secretário da Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga, que concentre todos os esforços na elucidação desse crime, que atinge não somente a deputada Martha Rocha, mas todo o povo do Estado do Rio de Janeiro", disse, em nota.

Wiltzel associou o episódio a casos de terrorismo. "A legislação brasileira tem que estar à altura da gravidade dos crimes, que mostram uma face do terrorismo e que estão sendo cometidos contra o nosso estado e o nosso país", disse em nota.

A Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) também classificou o episódio como um atentado. Em nota, disse que considera "extremamente grave o ataque a tiros contra o veículo em que estava a deputada Martha Rocha e seu motorista" e pede urgência na apuração do caso e a prisão dos responsáveis.

POLÍCIA CIVIL

Em 2011, Martha Rocha se tornou a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio, cargo que ocupou durante três anos. Em 2014, se lançou na política.

No último ano, ocupou a comissão de Segurança Pública da Alerj. Apesar de ser mais próxima da Polícia Civil, a deputada apoiou a campanha de policiais militares pelo fim do regime adicional de trabalho obrigatório, no qual agentes são convocados compulsoriamente a trabalhar em dias de folga.

Rocha se reelegeu deputada estadual para a legislatura 2019-2022 com 48.949 votos, a 20ª votação mais alta para a assembleia do Rio. Seu partido, o PDT, conseguiu manter três cadeiras na Alerj.