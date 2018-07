Cartão de crédito clonado? Dicas para evitar prejuízos com fraudes

Na semana passada, a clonagem do cartão de crédito da atriz norte-americana Demi Moore ocupou espaço em praticamente todos os sites de notícias. Ela foi vítima de uma fraude que, acreditasse, tenha ocorrido no começo do ano. O ladrão chegou a gastar US$ 169 mil (cerca de R$ 652 mil) em compras antes de ser pego pelas autoridades federais dos Estados Unidos. A atriz entrou em contato com a operadora do cartão que, por sua vez, terminou por acionar o FBI para prender o ladrão.

Mas e se acontecer com um consumidor comum, será que a solução seria simples? Especialistas do mercado, ressaltam que ter um cartão de crédito oferece inúmeras vantagens, porém, é preciso tomar alguns cuidados com relação à segurança dos dados e do próprio cartão. Essas atitudes são necessárias para evitar problemas, como por exemplo exatamente a clonagem do cartão.

Caso desconfie de que há algo errado, o consumidor deve imediatamente entrar em contato com a administradora de cartão de crédito. O objetivo deste contato é consultar a fatura do cartão de crédito para verificar qualquer movimentação estranha. Especialistas aconselham que o consumidor adote como regra verificar, algumas vezes, a fatura o cartão antes do fechamento.

Seu Cartão foi clonado? Saiba o que fazer

A primeira recomendação caso haja alguma suspeita é consultar a fatura do cartão. Com isso, será possível verificar eventuais gastos que não dizem respeito ao cliente. Além de olhar os pagamentos, fique atento para localizar se há saques vinculados à conta.

Por isso, é importante criar o hábito de checar a fatura algumas vezes antes do fechamento. Caso identifique alguma anormalidade, é mais fácil resolvê-la quando a fatura ainda está em aberto.

Outro sinal de alerta é a impossibilidade do uso das senhas. Isso pode indicar uma possível clonagem. Nesse caso, é provável que tenha havido de fato algum problema de clonagem ou até mesmo de uso do cartão.

Ao constatar que o cartão de crédito foi clonado, a primeira coisa a fazer é entrar em contato com o banco o quanto antes. Lembre-se de informar os detalhes que puder e de pedir a emissão de uma nova fatura, considerando apenas os gastos reais.

Ao ter o cartão clonado, avise o banco assim que possível.

Uma vez notificada, a instituição irá bloquear o seu cartão e você terá que pedir outro e cadastrar uma nova senha. É possível que o banco peça para que o cliente procure diretamente a operadora do cartão, para que ela mesma faça o bloqueio.

Quando souber do ocorrido, o banco lhe dará um número de protocolo, que deve ser guardado para assegurar que o procedimento de bloqueio foi realizado e garantido pela instituição.

É importante fazer um B.O.

Uma vez bloqueado o cartão, é importante ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Apesar de não ser obrigatório, ele será um documento importante para exigir seus direitos, caso necessário.

O que deve constar no boletim de ocorrência

Ao registrar o caso na delegacia, é importante dar o máximo possível de detalhes, envolvendo todos os procedimentos que não foram realizados pelo titular do cartão, assim como as datas e os locais em que eles ocorreram e os valores das transações.

Com o boletim feito, o consumidor tem garantia de que seu caso está registrado e estará mais seguro caso precise comprovar tudo o que aconteceu.

Dá para pegar o dinheiro de volta?

Ao entrar em contato com o banco e informar o que aconteceu, ele deverá devolver o dinheiro ao consumidor em até cinco dias. Para garantir que isso ocorra, é importante guardar o número do protocolo, caso haja algum problema.

E se o banco não resolver?

Nesse caso, é preciso ir ao Procon, ao Banco Central (telefone 145) ou entrar com uma ação no Juizado Especial Cível (JEC). É possível acionar o banco pelas redes sociais, e vale lembrar de sempre manter as conversas salvas, pois elas podem servir para comprovação de informações.

Fique atento para o fato de que a clonagem é uma falha no serviço realizado pela operadora do cartão. Por isso, ela é quem deve se responsabilizar pelo ocorrido e por danos ao consumidor.

Vale ressaltar também que o Código de Defesa do Consumidor garante indenização ao consumidor lesado por uma transação feita com cartão clonado.

Vou ficar com o nome sujo?

Para evitar que isso aconteça, uma boa recomendação é realizar um alerta sobre a ocorrência no sistema do Serasa e preencher um formulário disponível no site da empresa. Assim, o consumidor evita que seu nome seja colocado no sistema de proteção ao crédito.

Como saber onde o Cartão foi clonado?

É difícil afirmar com certeza onde e quando o cartão foi bloqueado. Existem algumas possibilidades, por exemplo, nas compras online, por conta de ataques de hackers ou vírus no seu computador.

Podem acontecer fraudes também em caixas eletrônicos e em máquinas de cartão, que podem estar equipados com programas que roubam os dados dos usuários.

Raramente as lojas têm alguma culpa

Pode acontecer de o cliente acabar responsabilizando a loja pelo problema com o cartão, mas na verdade os comércios também são vítimas do golpe. Ao solicitar que o banco devolva o dinheiro, esse montante sairá da conta da loja que, por sua vez, já enviou o produto ao criminoso. Portanto, eles também saem no prejuízo.

É possível, porém, que em casos raros a loja (ou e-commerce) de fato tenha envolvimento com o caso.

Não é preciso parar de comprar pela internet

Apesar de estar exposta a esse tipo de problema, a internet ainda é um lugar muito seguro para realizar as compras. Tudo fica facilmente registrado e disponível caso precise ser consultado.

Além disso, o consumidor está protegido por contrato em caso de fraudes, portanto está seguro em caso de cobranças indevidas.

Como posso me proteger?

Existem alguns cuidados básicos que o consumidor deve tomar, como evitar abrir e responder e-mails falsos (chamados de fishing) e sempre manter o antivírus do computador e do smartphone atualizado.

Ficar atento para comportamentos suspeitos, como perfis que dizem representar algum banco ou loja e pedem que você informe seus dados pessoais ou do cartão de crédito. Lembre-se de verificar periodicamente sua fatura e garanta que nenhuma cobrança passe despercebida.

Note que em geral as ações preventivas partir do próprio usuário. Portanto, esteja sempre atento e evite expor seus dados a fontes desconhecidas e sem credibilidade.