Casa Branca anuncia novo encontro de Trump e Kim Jong-un em fevereiro

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca anunciou nesta sexta (18) que o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, se reunirão pela segunda vez no final de fevereiro, em data e local a serem anunciados futuramente.

O objetivo do encontro é tratar do processo de desnuclearização da Coreia do Norte, que avançou pouco após o primeiro encontro dos dois líderes, em junho do ano passado, em Singapura.

A notícia sobre a nova cúpula ocorre em meio à viagem do negociador norte-coreano Kim Yong-chol a Washington, que tinha o expresso objetivo de acertar uma segunda reunião bilateral.

"O presidente Donald Trump se encontrou com Kim Yong-chol por uma hora e meia, para discutir a desnuclearização e uma segunda cúpula, que vai ser realizada perto do fim de fevereiro", afirmou, em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. "O presidente aguarda com expectativa encontrar o presidente Kim em um lugar a ser anunciado em uma data futura", disse ela.

"Eles vão discutir relações entre os dois países e o progresso na desnuclearização da Coreia do Norte", complementou. Há rumores de que o encontro poderia ocorrer em Danang, no Vietnã.

Trump e Chol se reuniram durante cerca de 90 minutos na Casa Branca nesta sexta. Chol teria viajado aos EUA portando uma carta escrita pelo ditador norte-coreano. O negociador, que tem encabeçado as conversas sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, também se reuniu com o secretário de Estado, Mike Pompeo, em um hotel em Washington.

Ambos buscavam retomar as negociações nucleares que ficaram estagnadas por meses após uma exigência dos EUA de que a Coreia do Norte fornecesse informações detalhadas sobre seus programas nuclear e de mísseis.

O país asiático interrompeu testes nucleares e deu passos simbólicos para a desnuclearização, como destruir partes do local que usava para realizar os testes. Mas houve poucos avanços além desses. Para que o progresso continue, Pyongyang quer que os EUA retirem sanções econômicas impostas contra o regime.

Uma segunda cúpula poderia ser a chance de o presidente americano desviar a atenção dos problemas que enfrenta em casa, com uma paralisação parcial do governo que está em seu 29º dia e que parece estar longe do fim.

O republicano e os democratas divergem sobre o financiamento ao muro que Trump quer construir na fronteira com o México.

Há um toque de pragmatismo também. As autoridades americanas querem que a Coreia do Norte comece a levar a sério o enviado americano para as negociações pela desnuclearização, Stephen Biegun.

Pyongyang já rejeitou dois encontros entre Biegun e sua contraparte norte-coreana, a vice-ministra de Relações Exteriores, Choe Son-hui.

No início deste mês, Trump afirmou que os EUA e a Coreia do Norte estavam negociando um local para que ocorresse uma segunda cúpula, mas não deu detalhes.

Em seu discurso de Ano-Novo, Kim Jong-un disse que a desnuclearização é sua "firme vontade" e deu indícios, pela primeira vez, de que a Coreia do Norte pode deixar de produzir armas nucleares. Pediu, porém, que os Estados Unidos também adotem medidas para acelerar o processo.

Em outubro, Pompeo esteve com o ditador norte-coreano em Pyongyang. Na ocasião, avaliou que os dois lados continuavam avançando no pacto de desnuclearização da península Coreana.