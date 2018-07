Casamento real movimenta conversas no mundo com 3,4 milhões de Tweets

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O casamento real do Príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle, na manhã deste sábado (19), agitou as conversas no mundo pelo Twitter. Desde o início da manhã, pessoas de diversos países engajaram na plataforma sobre o assunto - como mostra esse mapa de Tweets. No Brasil, as conversas começaram a esquentar às seis horas da manhã (horário de Brasília), duas horas antes de o casamento começar na capela de S. Jorge, no Castelo de Windsor.

Mais de 3,4 milhões de Tweets sobre o casamento foram publicados globalmente. O momento mais comentado foi quando o bispo Michael Curry fez um emocionante sermão durante a cerimônia. O segundo pico de conversas foi durante a apresentação da Ave Maria de Franz Schubert pelo violoncelista britânico Sheku Kanneh-Mason. E o terceiro foi logo após o anúncio de que o Príncipe Harry e Meghan Markle estavam oficialmente casados.

Além de Harry e Meghan, as pessoas mais mencionadas em conversas no Twitter no Reino Unido foram o ex-jogador de futebol David Beckham e sua esposa Victoria (@victoriabeckham); a apresentadora americana Oprah Winfrey (@Oprah); a Princesa Diana, mãe de Harry; Amal Clooney, esposa de George Clooney; e o ator inglês Idris Elba (@idriselba).