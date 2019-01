Caso de vizinho que matou o outro por causa de som alto tem 1ª audiência

Da Redação

Acontece nesta quinta-feira (10) a audiência do caso Douglas Regis Junckes, jovem morto no dia 20 de maio, no Juvevê, depois de uma discussão com um vizinho por causa do som alto. Junckes levou três tiros e morreu no local. A audiência acontece sete meses após o crime, e se trata da instrução da primeira fase do procedimento na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba.

Serão ouvidas testemunhas indicadas pela acusação, pela defesa e se encerra com o interrogatório do réu. Posteriormente a esta audiência, o Ministério Público, assistentes de acusação e defesa, tentarão demonstrar por intermédio das provas nos autos, a verdade dos fatos e suas teses.

O crime aconteceu numa tarde de domingo e tirou para sempre a tranquilidade de todos os moradores do até então tranquilo e seguro condomínio. O vizinho que atirou em Junckes, irritado com o volume do som do vizinho, foi tirar satisfações já armado. Depois de atirar, ele foi encontrado pela polícia no Hospital Cajuru, onde foi buscar atendimento após o incidente. Dentro do seu carro, os policiais acharam a arma utilizada no crime. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes.

Família

A família de Junckes, que reside em Blumenau-SC, cidade natal da vítima, vive uma luta pessoal diariamente para conseguir minimizar a dor da perda e a indignação com a impunidade do crime. “Temos feito homenagens e eventos pela memória do Douglas, mas ao término sempre fica aquele vazio, aquela saudade que nunca mais terá término, aquela ausência que nada preenche.” diz Kalinka Maronez Moura, amiga da vítima. “Manter meus pais vivos após a morte do meu irmão tem sido meu maior desafio”, lamenta Eduardo Junckes, irmão de Douglas.