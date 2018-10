Castração solidária para cães e gatos tem início em Araucária

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Araucária iniciou nesta segunda-feira (15) a castração gratuita dos primeiros cães e gatos selecionados do programa “Castração Solidária”. Até sexta-feira, uma unidade móvel realizará o procedimento na Praça do CEU, próximo ao CRAS Califórnia. Outras regiões da cidade também contarão com esta ação ao longo dos próximos meses. O cadastro para solicitar o serviço (que é para animais de pessoas de baixa renda e protetoras cadastradas junto à Prefeitura) ocorre via Central da Cidadania, recurso disponível no site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br).

Muitos moradores compareceram com seus cães e gatos para o atendimento agendado. A dona de casa Maria Flávia Conceição da Silva, moradora no Jardim Arvoredo, levou sua Pinscher de 1 ano e 7 meses (a “Nenê”) para o procedimento cirúrgico. “É pelo fato de ser bem pequenininha e acho perigoso ter cria e morrer no parto”, explicou a moradora avaliando que a medida é necessária pelo bem de sua cachorrinha. A área de abrangência do CRAS Califórnia inclui o Arvoredo I e II, Botânico, Califórnia, Favorita, Filadélfia, Las Vegas, Los Angeles, Nevada e Portelinha.

Uma unidade móvel realiza o procedimento em vários animais ao mesmo tempo. Os moradores também recebem orientações sobre os cuidados que devem tomar no período pós-operatório dos animais. Entre as vantagens da castração em cães e gatos estão: a redução da agressividade, o combate à superpopulação, a prevenção ao câncer e o aumento do tempo de vida. Podem ser castrados animais de 6 meses a 7 anos de idade.

Feira de adoção de cães e microchipagem acontecem no sábado em colégio do Centro

No próximo sábado, Araucária terá Feira de Adoção de cães e microchipagem. A feira ocorrerá nas dependências do Colégio Bom Jesus São Vicente (rua São Vicente de Paulo, 1060 – Centro), das 9 às 12 horas, e tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

Os cães disponíveis para adoção são os que estão no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e os que estão sob cuidados de protetoras cadastradas junto à Prefeitura. Todos os animais para a adoção na feira já estarão castrados e microchipados. Para adotar ou microchipar, o interessado precisa apresentar RG, CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e preencher uma ficha. Mais informações sobre a adoção podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7488 (SMMA) ou 3642-1184 (Colégio Bom Jesus).