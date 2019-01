Castrações gratuitas de cães e gatos recomeçam pela Regional Cajuru em fevereiro

SMCS

As cirurgias do Programa Municipal de Castração Gratuita da Prefeitura de Curitiba retornam a partir do dia 25 de fevereiro. De acordo com o calendário do primeiro semestre, divulgado pela Rede de Proteção Animal, o primeiro local atendido será a Regional Cajuru.

Há datas confirmadas até o fim do mês de maio (tabela abaixo), por enquanto passando pelas regionais Bairro Novo, Boqueirão, Portão e Tatuquara. Outras datas serão divulgadas em breve.

Nos dois primeiros anos do programa, mais de 24,5 mil cães e gatos de todas as regiões da cidade foram castrados gratuitamente.

Como fazer

Os responsáveis pelos animais, tutores ou os protetores independentes que já tenham feito inscrição no site da Rede de Proteção Animal devem manter os contatos atualizados e aguardar o agendamento telefônico.

Interessados em ter animais castrados devem fazer a inscrição no site da Rede de Proteção Animal e validar os cadastros nas Ruas da Cidadania com o número do protocolo gerado. A prioridade do programa é atender animais da população que tenha benefícios sociais, organizações não-governamentais ligadas à proteção animal e protetores de animais independentes.

REGIONAL DATA LOCAL

Cajuru 25/2 a 1/3 Centro da Juventude Audi União (R. Lourdes Erzinger Correia, 1000)

Cajuru 11/3 a 15/3 Parque Peladeiros (R. Antônio Moreira Lopes, 190 - Uberaba)

Bairro Novo 18/3 a 23/3 Rua da Cidadania Bairro Novo (R. Tijucas do Sul, 1.700)

Boqueirão 25/3 a 28/3 Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430)

Portão 8/4 a 18/4 Rua da Cidadania Portão/Fazendinha (R. Carlos Klemtz, 1.700)

Tatuquara 20/5 a 25/5 Igreja da Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.031) - a confirmar.