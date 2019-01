Cauã Reymond marca a estreia de Lady Night, de Tatá Werneck, nas noites de quinta da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a boa repercussão na internet e sucesso no Multishow, o talk show Lady Night, de Tatá Werneck, ganhou um horário na TV aberta. Os melhores momentos das duas primeiras temporadas do programa serão exibidos a partir de quinta-feira (17), às 23h, na Globo. Na TV fechada, o talk show já está em sua terceira temporada.

Como a Globo divulgou que só os melhores momentos serão exibidos, nem tudo o que foi mostrado no Multishow tem a certeza de aparecer na TV aberta. Ao longo das três temporadas, Tatá não economizou nas piadas e tirou declarações polêmicas de seus convidados.

A primeira semana terá a entrevista com o ator Cauã Reymond, parceiro de trabalho e amigo de Tatá. Os dois fizeram a plateia rir ao encenar 17 situações diferentes de beijos técnicos. A cada novo selinho, Tatá agradecia a Deus pelo seu trabalho. A comediante fez questão de deixar o galã sem graça ao falar o tempo todo de sua beleza.

"O convite para participar do Lady Night surgiu quando fizemos juntos o filme 'Uma Quase Dupla'. Sorte a minha estar com ela nessa estreia do programa na Globo", afirma Cauã, sobre a comédia que os estrelaram no ano passado.

A atriz Bruna Marquezine também já está na lista de exibição da Globo. Ela revelou que beijou pela primeira vez aos 11 anos e foi obrigada a falar muito sobre o jogador Neymar. Na época da gravação, a atriz ainda estava namorando com ele.

Tatá criou até um quadro para isso: "Não Vamos Falar do Neymar", em que Bruna foi obrigada a responder apenas perguntas sobre ele, claro.

Com seu jeito de perguntar tudo, sem nenhuma censura, Tatá conseguiu que a jornalista Gloria Maria - um dos episódios que será exibido - falasse sua experiência de ter fumado maconha na Jamaica. "Era uma comunidade rastafári seríssima. Negociamos três meses para poder entrar lá", contou a jornalista.

Cada temporada teve 25 episódios. As entrevistas com Claudia Leitte, Luan Santana, Sandy e padre Fábio de Melo já estão confirmadas na lista de exibição na TV aberta.