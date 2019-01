Cavalos e cabritos são encontrados e apreendidos na Regional Cajuru

SMCS

Uma ação de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente resultou na apreensão de sete cavalos e três cabritos em situação irregular na manhã desta quarta-feira (23/1), na região do Parque Linear do Cajuru. Construções irregulares que abrigavam os animais foram desmontadas.

A situação, denunciada pela população pela Central 156, foi constatada por fiscais da Rede de Proteção Animal e do Departamento de Parques e Praças, com apoio da Guarda Municipal e da Regional Cajuru.

Foram lavrados quatro autos de infração no valor de R$ 1 mil para os quatro cidadãos que se apresentaram como responsáveis pelos animais, que no momento da apreensão estavam soltos e se espalhavam por ruas da região. Uma charrete também foi apreendida.

Agora, os responsáveis têm o prazo de 20 dias úteis para apresentação de recursos administrativos. Os animais apreendidos ficarão sob a guarda da Rede de Proteção Animal até serem encaminhados para a adoção responsável.