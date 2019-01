CBF muda data e horário de jogo do Coritiba contra equipe mineira URT-MG

Redação Bem Paraná com assessoria

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou na data do confronto do Coritiba contra a URT-MG, em fevereiro, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida, antes marcada para a quarta-feira, dia 13, foi alterada para o dia seguinte, quinta, dia 14.

Houve mudança também no horário. O duelo, que antes seria às 19h, foi remarcado para às 21h15.

O Coxa joga por um empate e será no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas-MG.