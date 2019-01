Ceará demonstra interesse em Richard, do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Ceará pode iniciar tratativas para contratar o goleiro Richard, 27 anos. O clube nordestino está perto de vender o seu goleiro titular, Everson, para o Santos, por cerca de R$ 6 milhões. O Grêmio também tentou levar o jogador de 28 anos, mas o clube de Fortaleza deve mesmo negociar com o Santos.

Richard tem contrato até julho de 2021 com o Paraná. Os direitos econômicos divididos entre o clube paranaense (50%) e o Água Santa-SP (50%).

O Blog Futebol do Povo, do portal O Povo, de Fortaleza, afirmou que um outro fator pode facilitar toda a negociação. “O Paraná tem uma dívida com o Santos e o clube do litoral paulista, para abrir ainda mais caminho para a chegada do goleiro do Ceará, intermediaria a vinda de Richard, sem custo, numa única negociação”, afirmou o Blog.

O texto não explica qual dívida. É provável que seja relativa ao empréstimo do zagueiro Cleber Reis, conforme noticiou o site UOL.

O Fluminense tentou o empréstimo de Richard, mas a proposta foi negada pelo clube paranaense.

O Paraná renovou por dois anos com Thiago Rodrigues e trouxe Filipe, do Santos, garantindo assim dois goleiros para 2019.