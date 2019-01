Céline Dion autoriza filme sobre sua vida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Céline Dion, 50, autorizou a utilização de suas músicas em uma biografia sobre sua vida. Produzida e estrelada pela francesa Valerie Lemercier, a previsão é que o longa seja lançado em 2020.

"ThePowerofLove" vai falar sobre a história da cantora; a relação com sua mãe; e o seu relacionamento com seu ex-empresário e falecido marido, René Angélil (1942-2016).

"Eu descobri a força de sua história de amor [com Angélil] e seu grande senso humor, e compreendi melhor como a alquimia de suas três ambições individuais fez de uma menininha indesejada a maior estrela do planeta", disse Lemercier à revista Variety.

Nesta semana, em entrevista ao The Sun, Céline Dion se mostrou incomodada quando questionada sobre seu novo estilo, já que tem usado mais roupas de alta costura, e sobre sua aparência mais magra. "Não se incomode, não me fotografe. Se você gosta, eu estarei lá. Se não gosta, me deixe em paz", afirmou.

Nas redes sociais, muitos internautas também têm questionado o físico da cantora, que se diz feliz com o corpo. "Eu estou fazendo isso por mim. Quero me sentir forte, bonita, feminina e sexy."