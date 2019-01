Céline Dion manda retirar música com R. Kelly de canais de streaming

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Céline Dion seguiu os passos da cantora Lady Gaga e mandou retirar do ar a música "I'm Your Angel", escrita em parceria com R. Kelly. Segundo o site norte-americano TMZ, a canadense já deu entrada no processo para retirada a canção dos serviços de streaming.

Gravada em 1998 para o álbum "These Are Special Times", a música chegou a ficar em primeiro lugar entre as mais ouvidas dos Estados Unidos, na lista Hot 100 da Billboard. Na época, recebeu uma indicação ao Grammy, sendo configurada como umas das músicas de maior sucesso da carreira de Céline.

O motivo da manifestação é porque, desde o começo de janeiro, o rapper americano R. Kelly tem sido acusado por assédio e abusos sexuais, depois do lançamento do documentário "Surviving R. Kelly".

Exibido pelo canal Lifetime, a produção revela entrevistas com artistas como John Legend, além de ativistas do movimento #MeToo, contra o assédio sexual e a agressão sexual. Vários artistas já se posicionaram contra ele.

A cantora Lady Gaga anunciou na semana passada que não pretende mais fazer parcerias com Kelly, e prometeu retirar das plataformas musicais a canção feita com ele, intitulada "Do What U Want".

"As alegações contra R. Kelly são absolutamente horríveis e indefensáveis. Como vítima de assédio sexual, fiz tanto a música quanto o clipe num momento sombrio da minha vida", disse Gaga pelo Twitter.