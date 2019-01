Céline Dion rebate críticas da imprensa sobre a sua magreza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora canadense Céline Dion, 50, tem aparecido bem mais magra em flagras recentes de fotógrafos. A artista perdeu, em 2016, seu então marido, René Angélil, e desde então resolveu mudar alguns hábitos de sua vida.

Céline também tem procurado usar roupas de alta costura e isso acabou chamando a atenção para o seu tipo físico mais fino. Em entrevista ao The Sun, Céline mostrou incomodação quanto a preocupação dos outros ao seu novo estilo. "Não se incomode, não me fotografe. Se você gosta, eu estarei lá. Se não gosta, me deixe em paz", disparou.

Nas redes sociais, muita gente também tem se preocupado com o físico da cantora. Porém, ela revela que se sente feliz com o corpo. "Eu estou fazendo isso por mim. Quero me sentir forte, bonita, feminina e sexy", revelou.

A artista intensificou os treinos de dança com seu bailarino Pepe Muñoz, com quem também já foi alvo de especulações. Muitos tabloides davam e ainda dão como certo que os dois são um casal. Mas ela, na mesma entrevista, faz questão de desmentir. "Eu sou solteira. A imprensa disse: 'Oh meu Deus, René acabou de partir e agora ela tem outro homem'. Sim, há outro homem na minha vida, mas não é o homem da minha vida", disparou.