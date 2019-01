Centro universitário oferece graduação inédita de tecnologias financeiras

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Quem quer trabalhar no novo mercado financeiro digital já pode garantir sua formação profissional. O Centro Universitário Internacional Uninter está com vagas abertas para o curso inédito “Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital”, modalidade à distância. A graduação confere título de tecnólogo ao final de dois anos e permite a escolha entre dois perfis: para tornar-se Gestor Financeiro Digital ou ainda Analista de Fintech.

As empresas de tecnologias financeiras, chamadas fintechs, iniciaram seus trabalhos há apenas cinco anos no Brasil e já são mais de 400. Elas estão transformando o mercado financeiro brasileiro ao oferecer taxas bancárias mais baixas, menos burocracia, cartões de crédito sem anuidade, entre outros serviços. Logo, o mercado de trabalho nessa área está crescendo.

“Esse curso foi criado para que o aluno se prepare para um futuro já certo. Há uma tendência corrente no mercado e até mesmo os bancos tradicionais estão buscando se adaptar, investindo em aplicativos e outras tecnologias”, explica o professor Daniel Weigert Cavagnari, coordenador do curso.

Segundo o professor, o estudante que busca essa formação deve ir além do interesse por finanças e bancos – precisa buscar e gostar intensamente de modernidade e tecnologia. Depois de formado, poderá administrar novas criações nesse meio e até mesmo empreender no mundo digital.

Para cumprir com a formação, além das disciplinas tradicionais, serão ofertadas matérias originais, como: Blockchain e Criptomoedas, E-Business e E-Commerce, Business Intelligence, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Marketing de Relacionamento, Big Data, entre muitas outras.

A grade curricular completa está disponível no site do curso, bem como a inscrição para o vestibular. As aulas iniciam no dia 18 de fevereiro de 2019, sendo que as provas podem ser agendadas até o dia 6 de março. Para mais informações, acesse: https://www.uninter.com/graduacao-ead/curso-blockchain-criptomoedas-e-financas-na-era-digital/