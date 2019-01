Cerca de 43% dos CEOs brasileiros projetam crescimento de suas empresas em 2019

Maximilian Santos e Rafa Salomon | peoplesa@bemparana.com.br

Executivos no Brasil estão com melhores expectativas em relação ao crescimento de suas empresas nos próximos 12 meses. De acordo com os números da 22ª Pesquisa Global com CEOs da PwC (22st Annual Global CEO Survey), cerca de 43% dos líderes brasileiros acreditam que suas empresas devem crescer ao longo de 2019. Já a média global de CEOs que esperam aumentar o faturamento de suas empresas nos próximos 12 meses é de 35%. Por outro lado, quando perguntados sobre a expectativa para os próximos três anos, 48% dos CEOs brasileiros acreditam que suas companhias devem crescer, ante 54% na pesquisa anterior. Entre as principais preocupações dos CEOs locais para o próximo ano, destaque para o crescimento da carga tributária (mencionada por 96%), seguida do excesso de regulação (93%). Fatores políticos seguem como motivo de preocupação: incertezas como o cenário da política nacional foram citadas por 91%, enquanto a instabilidade social representou 89% e o populismo outros 85%. “A retomada do crescimento econômico brasileiro dá sinais de avanços. A pesquisa mostra que o país não saiu do radar internacional para fins de investimentos. O momento exige esforços das empresas para focar em processos disruptivos que mantenham suas organizações em destaque aos olhos do mundo”, afirma Fernando Alves, sócio-presidente da PwC Brasil.

Meber Metais registrou aumento de 39% nas vendas no Paraná

As vendas de metais sanitários assinados pela Meber renderam à empresa – que é, hoje, uma das quatro principais fabricantes do país nesse segmento – faturamento de R$ 70 milhões em 2018. O desempenho superou o registrado no ano anterior, cravando crescimento de 7% para a marca no comparativo do ano passado com relação a 2017. Em destaque, a expansão de vendas para o Paraná, que aumentou 39%, e a projeção no mercado da região Nordeste – ali, as vendas subiram 26%. “Mesmo em um ano de instabilidade, como foi 2018, não nos retraímos. Pelo contrário, cumprimos um planejamento estratégico consistente, direcionado para a ampliação dos negócios, e conquistamos resultados bons. Acompanhamos o mercado e estendemos nossa participação”, avalia o diretor, Carlos Bertuol.

CBEXe FAE implantam cursos na área de saúde



Na primeira reunião de trabalho do ano, os integrantes do CBEXs-PR (Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde) discutiram uma parceria com a FAE Business School para a implantação, este ano, de cursos que atendam demandas da área de saúde, em especial de gestão. A reunião aconteceu durante café da manhã no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, na terça-feira (22), com associados e a participação dos fellows – pessoas com notório saber na área de saúde. Conduzida pelo presidente do CBEXs-PR e CEO do Hospital Santa Cruz, Claudio Enrique Lubascher, os integrantes da entidade discutiram durante a reunião a agenda de eventos para 2019.