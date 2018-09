Cerca de 50 pessoas são soterradas após passagem de tufão nas Filipinas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um deslizamento de terra causado pelas chuvas do tufão Mangkhut deixou ao menos 50 pessoas soterradas na cidade de Itogon, no norte das Filipinas neste domingo (16).

As equipes de resgate retiraram 11 corpos nesta segunda (17) dos escombros. O grupo estava em um antigo barracão de mineiros próximo a uma mina e que era usado como capela.

A Polícia Nacional das Filipinas já havia confirmado a morte de 64 pessoas após a passagem da tempestade.

Segundo o prefeito da cidade de Itogon, Victorio Palangdan, existe "99% de chance" de que todos os soterrados não sejam encontrados com vida.

A maioria das vítimas é de mineiros pobres e suas famílias. Segundo oficiais do governo filipino, a mineração -legal e ilegal- nas montanhas do norte do país deixaram a região mais suscetível a deslizamentos.

O governo afirma que a mina, que ficava ao lado do barracão, funcionava de maneira irregular.