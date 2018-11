Cerimônia do 'Oscar do MMA' será realizada em Curitiba

Redação Bem Paraná

O Prêmio Osvaldo Paquetá, também conhecido como o “Oscar do MMA Nacional”, acontecerá em Curitiba em 2019. A entrega da premiação vai ocorrer 19 de janeiro. O local da entrega do prêmio, que foi criado em 2012, é trocado a cada ano. Para escolher os melhores do esporte, basta acessar o site oficial do evento e votar.

Além dos prêmios para os melhores do ano, o evento também faz sempre uma homenagem a uma personalidade do esporte. Em 2019, o homenageado será o Mestre Zito.

EDIÇÃO ANTERIOR

Edição 2017

Sobre a edição

O Prêmio Osvaldo Paquetá 2017, o Oscar do MMA brasileiro, foi realizado na cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio de Janeiro, no Hotel Mercure e premiou quem se destacou nas artes marciais mistas no ano de 2017.

Ring Girl do ano: Stefanny Freitas

Announcer do ano: Marcos Sabadin

Árbitro Central do ano: André Ricardo “Xaropinho”

Matéria do ano: Jorge Jr | Hora de Santa Catarina

Fotografia do ano: Deive Coutinho e Michael Dantas – Empate

Arte Gráfica do ano: Junior Magalhães |Action Fight

Reviravolta do ano: Wallace Lord sobre Patrício “Pitbull” no WOCS 46

Luta do ano: Marta “Gladiadora” vs Priscila Cachoeira (Curitiba Top Fight 11)

Nocaute do ano: Rudson Caliocane sobre Anderson Resende no WOCS 45

Finalização do ano: Ricardo Guimarães “Capitão América” sobre Guilherme “Serial” no Imortal FC 7

Equipe do ano: CM System

Treinador do ano: Cristiano Marcello

Evento não televisionado: Mr Cage

Evento televisionado: Shooto Brasil

Edição | Card do ano: WOCS 45

Atleta revelação Feminino: Marília Fanta

Atleta revelação Masculino: Wallace Lopes

Lutadora do ano: Jessica Delboni

Lutador do ano: Glaico “Nego” França

Honra ao Mérito Esportivo – Troféu Alessandro Souza

Ludy Goulart e Vinicius da Costa – atletas que se lesionaram gravemente em 2017 em lutas de MMA.

Marcelo Alonso – pelo Lançamento do livro Por Trás do Octógono.

Fernando Flores – jornalista responsável pelas primeiras matérias de peso sobre o MMA em grandes veículos de comunicação.

Erica Paes – responsável por coreografar as cenas de luta da principal novela da Rede Globo e por um programa feminino de defesa pessoal contra a violência domestica.

David Carvalho – chargista do MMA Nacional que presenteou o Prêmio com um linda Charge do Mestre Paquetá entregando seu troféu ao melhor amigo, Carlson Gracie.

Parceria Prime Esportes – LBV – Super Rádio Brasil – Boomboxe – pelos serviços prestados ao esporte no apoio de diversos projetos sociais envolvendo Artes Marciais