Cerveja artesanal: setor cresce 20% ao ano no Paraná

Da Redação

Com crescimento consolidado nos últimos anos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, a produção de cervejas artesanais no Brasil já conta com mais de 800 cervejarias, segundo levantamento feito este ano pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A região Sul se destaca nesse cenário, com 45% da produção nacional. E o Paraná é um dos destaques da região, com avanço anual na casa dos 20% ao ano deste 2011.

“E ainda temos muito mercado a conquistar”, afirma Henrique Domenico, diretor da Way Beer, uma das marcas artesanais mais tradicionais de Curitiba e Região Metropolitana. O setor cervejeiro gera aproximadamente 500 empregos diretos e 2,5 mil indiretos, de acordo com dados da Associação das Microcervejarias do Paraná.

Considerada a capital nacional da cerveja artesanal, Curitiba (e região) concentra a maior produção brasileira, com 33 cervejarias e cerca de 400 mil litros mensais produzidos (segundo dados de outubro de 2018).

Diante desses números, cresce também a demanda pela capacitação na área. Por conta disso, instituições lançaram cursos regulares, com direito a diploma de especialista no mercado. Um deles é o recém-criado MBA em Gestão Comercial Cervejeira do Centro Universitário UniOpet, para graduados com interesse em aprimorar seu trabalho em bares, restaurantes e cervejarias, além de produtores independentes.

Além disso, a reconhecida qualidade das cervejas produzidas no Paraná – que já conquistaram mais de 240 prêmios nacionais e internacionais – colocaram Curitiba na rota dos profissionais e apreciadores da bebida.

“Apesar de estarmos atravessando um período difícil economicamente, com a alta do dólar que influencia diretamente no preço de ingredientes importados, como o lúpulo, o mercado está surpreendendo com a abertura crescente de pontos de venda e cervejarias ciganas. É necessário ter mão de obra qualificada para atender o público, que experimenta uma grande quantidade de novidades desde 2008, quando Curitiba começou a receber inovações gastronômicas”, destaca Adriane Baldini, membro da Associação dos Cervejeiros Artesanais Paranaenses e coordenadora do MBA do UniOpet.