Cervejaria curitibana lança sua primeira Brut IPA

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

A cervejaria artesanal curitibana Way Beer, que tem oito anos de história e virou referência no mercado nacional, continua lançando novos produtos. O primeiro grande lançamento de 2019 é a Sparkling Dry IPA. A bebida segue o estilo Brut IPA, uma forte tendência do mercado cervejeiro mundial. A cerveja, que está disponível em latas de 473ml, tem algumas propriedades similares a espumantes.

A Sparkling Dry Ipa é uma cerveja seca e leve, perfeita para ser apreciada em momentos de descontração com amigos. A principal característica da cerveja fica por conta da ausência açúcar residual, o que deixa a bebida com pouco corpo. Com 7,6% de teor alcoólico, a bebida equilibra o aroma e o sabor bem lupulado, com o baixo amargor (IBU de 25,4).