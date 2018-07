Cervejaria dará rodada de chope grátis a cada gol do Brasil

Redação Bem Paraná, com assessoria

Que futebol e cerveja combinam, ninguém pode negar. Agora que tal assistir uma partida da seleção brasileira dentro de uma das principais cervejarias artesanais do Brasil? Nesta quarta-feira, dia 27 de junho, a Way Beer abrirá suas portas para transmitir a partida decisiva entre Brasil e Sérvia, válida pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo 2018.

Além de um telão especial, a cervejaria vai disponibilizar, a partir das 10h, doze torneiras de chope, hambúrguer artesanal e batata rústica. Para animar a torcida brasileira, a Way Beer vai liberar uma rodada de chope grátis a cada gol do Brasil para todos que estiverem acompanhando o jogo na fábrica.

A ação especial será realizada na fábrica da Way Beer (Rua Pérola (nº 331), na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O evento acontece das 10h às 19h, com entrada gratuita. Mais informações pelo telefone (41) 3653-8853 ou no site www.waybeer.com.br.