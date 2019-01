Cervejaria promove festa neste sábado com 30 torneiras de chope

Augusto Tortato | contato@curitibacult.com.br | www.curitibacult.com.br

Que tal curtir o Verão com muito chope artesanal, comidas saborosas e música ao vivo? Assim será o próximo sábado, dia 19 de janeiro, na Way Beer. A cervejaria paranaense vai promover uma grande festa de Verão, o Way Summer Session, com entrada gratuita e ambiente especialmente decorado.

O evento contará com mais de 30 torneiras servindo mais de 10 opções de chopes sazonais e de linha da Way Beer, com preços a partir de R$ 10 (copos de 500ml) e R$ 20 (jarras de 1 litro). Além disso, o Way Summer Session vai disponibilizar quatro cervejas em latas de 473 ml para consumo no local: Tropical Gose, Sparkling Dry IPA, Watermelon Ale e Catarina.

No menu de comidas estarão presentes comidas leves com a cara do Verão, entre elas saladas, sorvetes e a deliciosa Pupunha Parrilheiro feita na churrasqueira e servida com salada de repolho ou farofa. Para quem ama um belo churrasco, o evento contará com chorizo e linguiça artesanal servidos com acompanhamentos.

Como toda boa festa precisa de boa música, o Way Summer Session contará com a apresentação das bandas Lou Dog, com o melhor do rock, ska e reggae, e Top Duo Acústico, que trará muito rock e pop para o evento. Para quem quiser levar a criançada, a Way Beer vai disponibilizar um espaço kids especial com monitoria. Para completar, o evento contará com jogos especiais, entre eles Futemesa e Frescobol. Além disso, é sempre bom lembrar que os eventos da cervejaria são Pet Friendly.

O Way Summer Session será realizado na fábrica da Way Beer (Rua Pérola (nº 331), na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento acontece das 12h às 20h, com entrada gratuita.

Música

Il Divo volta a Curitiba com nova turnê

Considerado o grupo de crossover clássico mais bem-sucedido na história da música internacional, o quarteto IL DIVO comemora 15 anos de carreira com a turnê mundial Timeless, que passa por Curitiba, no dia 18 de maio, no Teatro Guaíra. Os ingressos estarão à venda, a partir do dia 19, e os valores variam de R$125 a R$680.

O grupo se apresentará no Brasil com uma grandiosa produção acompanhado de grande orquestra. Entre as músicas do set list: ‘Hola’, ‘Love Me Tender’, ‘What A Wonderful World’, ‘Smile’, ‘All Of Me’ e ‘Unforgettable’ e muitos outros sucessos.

Espetáculo



Disney On Ice: ingressos à venda

A magia Disney está chegando! Estão à venda os ingressos para o espetáculo “Disney On Ice – Em Busca dos Sonhos” que acontece de 22 a 26 de maio, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Os valores estão mais atrativos do que se imagina: de R$37 a R$250 a inteira. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site oficial ou no quiosque no Shopping Crystal.

O espetáculo Disney on Ice percorrerá mais três cidades além da capital paranaense: Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

Rock in Rio

Ingressos à venda a partir do dia 11 de abril

Os cartões estão com limite disponível? Você está preparado? No dia 11 de abril, a partir das 19h, começam às vendas de ingressos para o Rock in Rio.

A venda antecipada aconteceu no ano passado e em menos de duas horas 198 mil Rock in Rio Cards foram vendidos. s vendas serão realizadas através do site oficial do evento.

Este ano o festival acontece nos dias 27, 28, 29 de setembro e 03, 04, 05 e 06 de outubro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.