Cervejaria promove o 'dia da responsa' em Curitiba nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Ambev promove nesta sexta-feira, 14/09, a nona edição do Dia de Responsa, data criada pela cervejaria para reforçar o compromisso com o consumo inteligente de bebidas alcoólicas. No Paraná, o time da Ambev fará a já tradicional rota nos pontos de venda. Cerca de 140 colaboradores visitarão bares, restaurantes e supermercados para incentivar o consumo consciente nos pontos de venda.

A cervejaria também fará uma projeção com mensagens de conscientização sobre o consumo de álcool na fachada da SHED, casa noturna de Curitiba, localizada na Avenida Batel, uma das vias mais movimentadas da cidade e que recebe todos os finais de semana um grande fluxo de pessoas. Além disso, promotores entregarão aos consumidores uma água AMA, que estará personalizada com uma tag explicativa contendo informações que visam conscientizar as pessoas a ingerirem bebida alcoólica com moderação em todas as ocasiões. A ação acontece das 19h às 00h30.

Há mais de 15 anos a Cervejaria Ambev tem trabalhado para engajar o maior número possível de pessoas nessa causa. Por isso, na campanha deste ano, a Ambev vai reforçar três grandes assuntos: beber com moderação, álcool associado à direção e a ingestão de bebidas alcoólicas por menores de de 18 anos. O desenvolvimento de uma cultura de consumo inteligente ainda é um enorme desafio para o País e deve ser encarado por toda a sociedade.

A mobilização também foi adotada pela Anheuser-Busch InBev (ABI), grupo do qual a Ambev faz parte, e hoje é comemorada nos 24 países onde a empresa atua. Só aqui no Brasil, os mais de 30 mil funcionários da cervejaria visitarão mais de um milhão de pontos de venda em todo o país ao longo do mês setembro.

As ações de conscientização ajudam a Ambev a contribuir com as metas globais da Anheuser-Busch InBev (ABI), para o consumo inteligente. Anunciados em 2015, os compromissos públicos tem como objetivo promover mudanças nos hábitos dos consumidores e criar uma cultura de moderação em todo o mundo. Entre as metas divulgadas estão: o aumento da participação de produtos não alcoólicos ou com baixo teor de álcool no volume total de vendas da empresa para 20% até 2025; o investimento de, no mínimo, US$ 1 bilhão em campanhas e programas de conscientização dos consumidores nos próximos nove anos; a garantia de que, até 2020, todas as embalagens de cerveja trarão mensagens e orientações sobre o consumo inteligente; e a redução de até 10% do consumo nocivo de bebidas alcoólicas em nove cidades no mundo até 2020.

Programa Ambev de Consumo Inteligente

O Dia de Responsa é a mobilização anual da Ambev em prol do consumo inteligente de bebidas alcoólicas e integra as ações do Programa Ambev de Consumo Responsável. Desde o seu lançamento o programa já desenvolveu uma série de iniciativas para reforçar a proibição de venda e consumo de menores de 18 anos, que as pessoas bebam e dirijam ou que consumam em excesso. As ações estão alinhadas com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que definiu essas três prioridades para nortear iniciativas de combate ao consumo indevido de bebidas alcoólicas. Os principais projetos atuais que fazem parte do Programa Ambev de Consumo Inteligente, são:

NA RESPONSA!

Atua em parceria com 16 ONGs no Brasil para conscientizar famílias e jovens menores de 18 anos em comunidades de baixa renda. Em Heliópolis, São Paulo, o programa conseguiu reduzir em 8 vezes o consumo de álcool por menores de idade, segundo dados da consultoria MGov, que consolidou os resultados do projeto. Desde que foi criado, em 2010, o projeto impactou diretamente mais de 27 mil jovens, já capacitou cerca de 8 mil educadores e lideranças comunitárias e 11 milhões de pessoas impactadas por ações de comunicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

A Ambev liderou a criação de uma coalizão com agentes públicos, privados e da sociedade civil para melhorar a gestão da segurança viária no país. Em 2015, a iniciativa contribuiu para o lançamento do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, e, em 2016, do Brasília Vida Segura, em Brasília. O modelo deu tão certo que será exportado para República Dominicana, Índia, África do Sul e China. Além disso, o modelo também será replicado no restante do Brasil em parceria com o Ministério das Cidades e com o Instituto Tellus.

PNATRANS

No final de julho, a Cervejaria Ambev juntamente com o Ministério das Cidades e o Instituto Tellus assinam parceria para reduzir pela metade mortes no trânsito no Brasil. O objetivo é reduzir número de mortes no trânsito em, pelo menos, 50% até 2028. A Cervejaria Ambev é a principal parceira do novo programa Movimento Nacional de Segurança Viária; Iniciativa que vai permitir a execução do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).