César Menotti e Fabiano divulgam canções de DVD gravado durante viagem de motorhome nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja César Menotti & Fabiano acaba de divulgar as cinco primeiras músicas do mais novo projeto dos irmãos: "Os Menotti in Orlando", DVD que deve sair até o final de fevereiro. As primeiras canções já podem ser ouvidas nas plataformas digitais, como no Spotify e no Deezer, e também no YouTube.

Para o projeto, a dupla embarcou em uma aventura diferente. Os dois aliaram a música romântica a um dos maiores prazeres que têm: viajar. No fim do ano passado, em um motorhome (espécie de trailer), eles rodaram quatro dias pelas estradas americanas, fazendo o trajeto entre as cidades de Key West e Orlando, na Flórida (EUA). Os irmãos se revezaram na direção do veículo. Toda essa experiência poderá ser vista no DVD.

"Gravar lá era um desejo que tínhamos. Primeiramente, queríamos honrar a comunidade brasileira. Nos Estados Unidos, o motorhome é uma constante e descobrimos que o brasileiro também tem essa paixão", destaca César.

Ele explica que o mais gostoso foi registrar tudo o que acontecia na viagem. Já a maior dificuldade foi adaptar-se às leis do trânsito americano. O show propriamente dito foi feito em um camping particular onde cabiam cerca de 300 pessoas. "Nós rodamos ao todo uns mil quilômetros", revela César. "A maioria no show era brasileira. Mas em torno de 25% do público era americano."

Das canções já divulgadas, a mais diferente é "Cheiro de Problema", que destoa um pouco do estilo da dupla, já que é mais dançante. Nessa mesma canção a artista Anny Petti faz participação. "Esse disco tem uma mistura de inéditas com regravações. A gente sempre regrava algo inusitado. Agora fizemos 'O Astronauta de Mármore', um pop rock", diz César, sobre a canção original conhecida na voz da banda Nenhum de Nós.

Animados com a experiência da viagem, agora os irmãos já pensam em levar o projeto para a TV. "Queria é fazer um seriado mostrando como funciona esse tipo de viagem, que nos Estados Unidos é muito comum. Esse projeto já existe e queremos acertar com alguma TV fechada ainda este ano", adianta César.

Por mais que seja uma proposta grandiosa e diferente, engana-se quem pensa que o DVD gravado em outro país será o único projeto a ser lançado pelos irmãos César Menotti e Fabiano em 2019. Para a dupla, ficar parado é proibido.

De acordo com eles, a ideia é tirar do papel pelo menos outros dois trabalhos importantes. Um deles, inclusive, já está sendo tocado em algumas cidades do interior do país. "Nós fizemos um projeto que chama 'Os Menotti Acústico no Teatro', no qual fazemos esquetes engraçadas, falamos poemas, poesias e cantamos coisas populares brasileiras. Ele já começou e está em andamento. Três cidades já receberam a proposta com ingressos esgotados", conta César. Ele revela que São Paulo também está no radar e logo mais deverá receber esse show diferente também.

A ideia surgiu depois que a dupla se deu conta de que deveria colocar para fora uma outra habilidade que eles têm e que até então permanecia adormecida: as artes cênicas. 'Nós fizemos faculdade disso, então, fica mais fácil. Nesse tipo de show podemos nos soltar, contamos piadas e causos. É maravilhoso", reforça.

Outro projeto na lista para 2019 é o lançamento de um disco. "Vamos gravar o 'Memórias' que contará apenas com regravações de músicas antigas sertanejas. Esse será o terceiro disco nesse modelo que faremos", revela César. Tudo isso atrelado à divulgação do DVD mais recente, "Os Menotti in Orlando", programado para chegar às lojas no fim de fevereiro.

O novo formato de um show também está nos planos da dupla, que se diz empolgada para mais um ano de trabalho intenso. Os irmãos Menotti já somam 16 anos de trajetória na música.

CONHEÇA AS MÚSICAS

“Burro Chora”

A melodia, mais para cima, aborda de uma forma bem humorada a perda de um amor. “Se eu contar a minha história ao carroceiro até o burro chora”, diz trecho da canção

“Me Ensina”

Mais uma música que flerta com a desilusão amorosa. Os arranjos com violão e sanfona são destaques

“Cheiro de Problema”

Com uma pegada mais dançante, a canção destoa das outras e tem a participação da cantora Anny Petti

“Dia 25”

Uma das mais românticas, a canção revela a saudade de um homem apaixonado

“Coração de Bêbado”

A música mescla dois assuntos bem abordados mo sertanejo: desilusões e bebida. A sanfona dá o tom da melodia com toques de bolero

O álbum está disponível neste link: https://open.spotify.com/album/0g2qKKQcTrLep0v3m4TW67