Céu com muitas nuvens deixa temperatura amena em Curitiba neste domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

P destaque deste domingo (20) é para a presença significativa de nuvens na maior parte do Paraná e temperaturas amenas. Em Curitiba, desde cedo o céu está nublado e a temperatura no começo da tarde estava em apenas 22ºC, diferente dos últimos dias. Algum chuvisco pode acontecer ao longo da tarde na Capital, mas sem previsão de chuva volumosa. Está um pouco mais quente no extremo Norte, próximo à divisa com São Paulo.

A menor temperatura registrada neste dia foi em Cascavel. Às 5 horas fez 16,7°C. Em Curitiba o menor valor até o momento foi de 17,1°C, também no final da madrugada.

Na segunda-feira (21) as temperaturas voltam a subir em todo o Estado. Em Curitiba a máxima pode chegar perto dos 30ºC. Para os próximos dias a principal característica será de marcas altas durante a madrugada, oscilando na casa dos 20ºC.