Champanhe efervesce é a última novidade para o combate a rugas

Redação Bem Paraná com assessoria

Imagine um champanhe em pó, sem álcool e rejuvenescedor? Essa é a novidade da Biotec Dermocosméticos para ação antiflacidez e antirrugas. Sem álcool e formulado com Exsynutriment, um silício orgânico biodisponível capaz de revitalizar a pele de dentro para fora, a bebida ainda ajudar no crescimento do cabelo e no fortalecimento das unhas. “Ao ser misturado na água, o pó com silício efervesce e fica com aroma muito próximo ao de champanhe, podendo ser ingerido para rejuvenescer a pele”, afirma Mika Yamaguchi, farmacêutica e diretora científica da Biotec Dermocosméticos. Consagrado no Brasil, com alto respaldo científico e prescrito por dermatologistas, o ingrediente Exsynutriment é um dos mais potentes ativos orais rejuvenescedores.

Mika explica que este ativo é uma forma estabilizada e concentrada de silício orgânico, capaz de atuar no tecido conjuntivo, reestruturando as fibras de colágeno e elastina, resultando na reestruturação e firmeza da pele de dentro para fora. “Ele tem a capacidade de promover um verdadeiro efeito lifting oral, pois aumenta a elasticidade da pele e tem ação preenchedora das rugas, sendo, assim, eficiente no combate ao envelhecimento. Obtemos silício por meio da alimentação, e infelizmente a partir dos trinta anos a absorção se torna menor, e é quando começam a aparecer as linhas de expressão, a flacidez. É extremamente importante a reposição de Silicio Orgânico Hidrossolúvel Exsynutriment, pois é a forma biodisponível que tem a capacidade de reestruturar a derme e também outros tecidos do organismo internamente”, diz a especialista. Ao ingerir o champanhe rejuvenescedor, o resultado é uma pele mais firme, unhas mais resistentes e cabelos mais saudáveis.

Por fim, a farmacêutica lembra que é de fundamental importância consultar um dermatologista para avaliação completa da pele. “Somente o médico poderá indicar os produtos mais recomendados para cada caso”, finaliza.

A Biotec Dermocosméticos é empresa especializada em divulgar ao mercado de farmácias magistrais, área dermatológica e medicina estética, ativos e conceitos nutricosméticos e dermocosméticos inovadores. www.biotecdermo.com.br SAC: 0800-7706160