Chapeuzinho vermelho e o lobo bom sobem ao palco no primeiro Faz de Conta de 2019

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As famílias que estavam ansiosas esperando o retorno das atividades do Faz de Conta do Shopping Estação já podem comemorar, a programação infantil gratuita volta aos palcos neste sábado (19).

O primeiro espetáculo de 2019 é Chapeuzinho vermelho e o Lobo bom em férias na praia. Nessa adaptação clássica dos Irmãos Grimm o Lobo aparece como um personagem do bem, disposto a tudo para preservar a natureza e conservar o meio ambiente. Na história, ele retorna de suas férias e compartilha com a Chapeuzinho Vermelho ensinamentos que aprendeu sobre preservação das praias e do mar. Diferentemente da história original, o Lobo conquista a todos com seu amor pela natureza e respeito ao próximo, criando uma linda amizade com a Vovozinha.

A apresentação gratuita acontece às 16h no Espaço Faz de Conta (piso L1).

Serviço

Faz de Conta

Chapeuzinho vermelho e o Lobo bom em férias na praia

Quando: sábado (19 de janeiro)

Horário: 16h

Quanto: gratuito

Onde: Espaço Faz de Conta, piso L1 do Shopping Estação