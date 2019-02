Chay Suede se casa com a modelo Laura Neiva em cerimônia em SP após breve rompimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Chay Suede, 26, e a modelo Laura Neiva, 25, se casaram neste sábado (2) em uma cerimônia pequena, apenas para amigos e parentes, realizada na capital paulista. Entre os convidados estavam famosos como Alice Wegmann, 23, e João Vicente de Castro, 35.

"Não tem regra nem razão, mas tem beleza de sobra. Que continue lindo assim", afirmou a atriz Alice Wegmann ao postar em sua conta no Instagram um vídeo de Suede emocionado observando a entrada da noiva ao altar. Já João Vicente postou uma foto do casal se beijando com a mensagem "Vão pra vida juntos".

Juntos desde 2014, quando trabalharam no filme "Lascados", os dois já haviam planejado se casar em dezembro do ano passado, mas acabaram rompendo o relacionamento cinco meses antes da data. A separação, no entanto, durou pouco, e eles reataram em novembro de 2018.

Durante o rompimento do casal, surgiram rumores de que Suede estava traindo Laura com Camila Lucciola, sua colega de elenco na novela "Segundo Sol". O ator se manifestou na época e disse que os boatos não passavam de uma "caça por cliques". "Camila é minha colega de trabalho."

O vestido usado por Neiva foi assinado pela estilista Emannuelle Junqueira, que seria responsável pelo modelo desde os preparativos para a primeira data.

Suede, que foi destaque na novela "Segundo Sol" (2018), está escalado para "Troia", próxima novela das 21h da Globo, onde deverá contracenar com Alice Wegmann.